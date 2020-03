audio, foto | „Cumătra Marcela a auzit de la cumătrul Radu că la Toma Ciorbă mor pe-un capăt”. Topul bârfelor despre coronavirus, spuse de „gura satului”

15:10

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a organizat marți o vizită de inspecție la un Centru de Informare în legătură cu virusul COVID-19. Cu această ocazie, el a anunțat că situația din Federația Rusă este sub control, lucru dovedit de numărul mic de contaminări pe teritoriul țării. Centrul de Informare inaugurat la Moscova are ca scop identificarea … Articolul video | Vladimir Putin: „Situația este sub control". Ce măsuri au fost întreprinse în Rusia, una dintre țările cu cele mai puține infectări cu coronavirus?