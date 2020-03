Dodon: Autorii știrilor false despre COVID-19 vor fi identificați și pedepsiți

22:45

Se iau măsuri pentru combaterea fakenews-ului în România, în contextul pandemiei de coronavirus. Grupul de Comunicare Strategică anunță că Marcel Vela a solicitat, miercuri, ANCOM, închiderea primului site care a publicat informații false despre COVID-19: stiridemoment.ro .Ministrul MAI, Marcel Vela, a solicitat, miercuri, ANCOM, închiderea site-ului stiridemoment.ro, la propunerea Grupului de Comunicare Strategică, deoarece a publicat informații false despre coronavirus. Una dinte știrile care a dus la această decizie este: "Se închid de luni Kaufland, Auchan, Metro, Carrefour și Lidl" pe data de 15 martie 2020”. Articolul a fost distribuit intens pe rețelele sociale.Totodată, site-ul în cauză nu are identitate și nu au fost identificate persoane de contact.Un alt exemplu de informație falsă, este cea publicată în 17 martie sub titlul: "Guvernul pregătește în secret o mega-operațiune de aducere în țară a unor români din mai multe țări". Grupul de Comunicare Strategică precizează că: "În corpul știrii sunt citate surse, nefiind indicată nicio sursă oficială. Informațiile sunt fără fundament. În realitate, toate demersurile întreprinse de autoritățile statului roman pentru aducerea în țară a cetățenilor români aflați pe teritoriile altor state au fost complet transparente și comunicate în timp real pe canale oficiale de informare. Un astfel de material are ca scop inducerea unei stări de neîncredere în Guvern și în alte autorități ale statului român și chiar propagarea unor teorii conspiraționiste."Inspectoratul General al Poliției Române efectuează cercetări, în acest caz, pentru infracțiunea de comunicare de informații false, mai precizează reprezentanții Grupului de Comunicare Strategică.