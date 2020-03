​Rusia se gândește să permită vânzarea băuturilor alcoolice online, pentru a lupta împotriva propagării coronavirusului

17:00

Când vine vorba de defecte, uneori mai poți da vina și pe aster. Vezi care sunt cele mai enervante zodii. ScorpionInteligența Scorpionului este cunoscută de toată lumea, dar sunt alte lucruri care te scot din sărite când stai prin preajma lui. Are un umor pe care doar el îl înțelege, este impulsiv și nu are deloc răbdare cu oamenii care nu sunt ca el. În plus, se enervează de la lucruri mărunte și au obiceiul de a face din orice o dramă. Nu știi niciodată ce te așteaptă de la un Scorpion. Acum pare fericit și încrezător, în următorul moment este melancholic și îngrijorat de tot.