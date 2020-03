Președintele merge în teritoriu, pentru a verifica situația ce ține de criza provocată de COVID-19

18:40

Președintele Igor Dodon a lansat un avertisment în adresa rețelelor de magazine, care vor majora nejustificat prețurile pentru produsele alimentare. El a precizat că toate cazurile de acest fel vor fi taxate dur de către autorități. În plus, Guvernul ar putea recurge la plafonarea prețurilor. Șeful statului a făcut un îndemn și către instituțiile media care tirajează informații false privind virusul COVID-19. • "Am văzut că pe unele produse s-au majorat prețurile. Vă preîntâmpinăm, magazinele co...