UE vrea aprofundarea Parteneriatului Estic

30 de moldoveni sunt infectati cu noul coronavirus. Inca un caz a fost confirmat in aceasta seara. Intre timp, persoana care s-a vindecat, a fost externata, iar medicii lupta in continuare pentru viata pacientului care este in stare grava. Viorica Dumbrăveanu, ministrul sănătății: “Persoana se afla in continuare la respiratie sistata si vreau sa reiterez ca medicii fac tot ce le sta in in putere dar la momentul actual nu avem un progres ci un regres.”