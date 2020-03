Eurovision 2020 a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus

08:50

Roșii și busuioc, vin și brânză, pepene galben și Prosciutto – aceste alimente sunt făcute unul pentru celălalt. Combinarea lor pe o singură farfurie ajută la maximizarea beneficiilor meselor tale. Nutriționiștii spun că atunci când anumite alimente sunt consumate împreună, acestea ajută organismul nostru să absoarbă vitaminele și mineralele mai eficient. Salată și ulei de măsline – grăsimile ajută organismul să absoarbă de 3 ori mai multe carotenoide, inclusiv licopen (pigment carotenoid, găsit în tomate și alte fructe roșii), beta-caroten (pigment organic, puternic colorat roșu-portocaliu, abundent în plante și fructe) și antioxidanți. Friptură de vită și broccoli – fierul din carne va fi absorbit mai rapid dacă vei consuma alimente bogate în vitamina C. Orez sălbatic și usturoi – organismul va absorbi mai mult fier și zinc din orezul sălbatic dacă îl vei găti cu usturoi. Căpșuni și cereale integrale – vitaminele B și C se absorb mai bine când consumi cereale integrale. Tofu și ardei roșu – Ardeiul roșu conține mai multă vitamina C decât citricele și promovează absorbția fierului nonheminic, conținut de produsele vegetale și care este mai puțin asimilat de organism. Varză și somon – combinația de vitamina D cu grăsimile saturate din somon ajută la absorbția de vitamina D. Avocado și roșii – grăsimile din avocado ajută la absorbția carotenoidelor și a vitaminei A din roșii. Unt de arahide și banane – combinația de proteine și carbohidrați ajută la reparația corpului și la reconstrucția mușchilor după antrenamente. Pudră de curry și piper negru – piperina accelerează absorbția substanțelor nutritive din pudra de curry. Ceai verde și lămâie – combinația perfectă. Sucul de lămâie crește cantitatea de antoxidanți pe care corpul și-o extrage din ceaiul verde.