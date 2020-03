Ca în România: În Republica Moldova ar putea fi inițiat programul „Rabla pentru electrocasnice”

În Republica Moldova, se propune aplicarea unui program similar celui din România „Rabla pentru electrocasnice”. Programul le oferă cetăţenilor posibilitatea să schimbe un aparat de uz casnic vechi (frigider, televizor, maşină de spălat etc.) pe unul nou, la prezentarea unui voucher care îi este eliberat fiecărui beneficiar. Condiţia este ca aparatul de uz casnic nou să aparţină unei clase energetice A++. Propunerile se conţin în programul ECIPES, realizat de Iurie Calestru şi Gabriel Mărgineanu, de la Institutul de Dezvoltare şi Expertiză a Proiectelor. Iurie Calestru a declarat pentru IPN că acest concept a fost prezentat mai multor deputaţi care ar putea să îl promoveze ca iniţiativă legislativă. 17% din populaţia Republicii Moldova ar putea beneficia de acest program. La fel, jumătate din primării şi circa două mii de tineri. Programul necesită finanţare europeană în valoare totală de circa 40 de milioane de euro, pentru doi ani. Pentru ca acest proiect să fie acceptat de UE, sunt necesare demersuri din parte parlamentarilor moldoveni. Iurie Calestru a menţionat că, doar în primul an, beneficiari direcţi ar urma să fie o sută de mii de cetăţeni ai Republicii Moldova, care vor primi (din suma de zece milioane de euro alocată pentru fiecare an) un voucher de 100 de euro pentru procurarea tehnicii de uz casnic. În cel de-al doilea an, numărul beneficiarilor s-ar dubla. Potrivit estimărilor, beneficiari vor fi în total 17% din populaţie, întrucât beneficiară va fi familia întreagă, chiar dacă la program va putea aplica o singură persoană. Conceptul mai prevede că, în cadrul programului, şi micii întreprinzători, atât din domeniul prestării serviciilor, cât şi al producţiei, vor putea accesa fonduri direct, prin utilizarea tehnologiilor informaţionale. Doar în primul an, din suma de cinci milioane de euro, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani, vor putea lansa afaceri. Vor fi cel puţin o mie de beneficiari. Autorităţile publice locale din Republica Moldova de nivelul unu şi doi, care au acord de înfrăţire activă cu autorităţile publice din Europa, cu cel puţin o activitate comună pe an în ambele localităţi, vor accesa fonduri de susţinere, direct, prin utilizarea tehnologiilor informaţionale, ceea ce va permite relansarea unor proiecte extrem de importante în localităţile rurale şi va deschide oportunităţi de atragere a unor finanţări suplimentare. Doar în primul an, din suma de cinci milioane de euro, cel puţin 500 de primării şi consilii raionale, cu înfrăţiri active vor beneficia de susţinere pentru implementarea unor proiecte, în special cu aspect de infrastructură, dar şi cultural-educaţionale. Co-autorul programului mai spune că, prin aprobarea şi lansarea programului ECIPES, Republica Moldova va crea premisele stopării exodului masiv al generaţiei tinere din ţară; va contribui la diminuarea impactului negativ asupra mediului pe care îl au deşeurile electrocasnice, prin iniţierea colectării centralizate a acestora în baza unei abordări comerciale pragmatice şi eficiente; autorităţile publice locale îşi vor îmbunătăţi relaţiile cu partenerii externi şi vor creste performanta managementului implementării proiectelor. „În condiţiile actuale, implementarea unui astfel de program cum este ECIPES, care nu are nevoie de finanţare din partea bugetului Republicii Moldova şi care vine în întâmpinarea directă a beneficiarilor finanţărilor nerambursabile din cadrul Uniunii Europene, reprezintă o oportunitate unică de relansare a economiei ţării şi a iniţierii unor forme de colaborare care se axează pe cele mai avansate abordări de obţinere a indicatorilor de performanţă, în utilizarea finanţărilor externe”, a menţionat Iurie Calestru. Iurie Calestru susţine că programul ECIPES a fost gândit şi dezvoltat cu consultarea membrilor Parlamentului European, cel puţin zece eurodeputaţi, din data de 11 martie 2019.Programul a fost prezentat în premieră reprezentanţilor Delegaţiei UE din Chişinău, în iunie 2019. Ulterior, a fost discutat în cadrul a 25 de întrevederi la Bruxelles, consultări cu eurodeputaţi, în Comitetul Regiunilor Europene, la Ambasadele Ucrainei şi Georgiei din Bruxelles etc. De la începutul anului, a fost discutat cu reprezentanţii grupurilor parlamentare din Parlamentul Republicii Moldova, care au apreciat pozitiv noua paradigmă prin care se vor susţine direct beneficiarii din Republica Moldova de către UE. Articolul Ca în România: În Republica Moldova ar putea fi inițiat programul „Rabla pentru electrocasnice” apare prima dată în InfoPrut.

