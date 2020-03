ÎNCOTRO? /// „Alianța coronavirus” (PSRM/PDM) ar putea reveni la sistemul MIXT DE VOT

10:40

Ingrediente 1 cana ulei2 cani apa2 cani faina8-10 ouaMod de preparare - Se pune intr-o oala apa cu uleiul, cand da in clocot se adauga in ploaie faina amestecand continuu sa nu se faca cocoloase, dupa ce se omogenizeaza se lasa sa se raceasca, apoi se adauga ouale unul cate unul amestecand bine. - Se pun in tava in formele digerite. Se dau la cuptor la foc mare. Cand se coc, se lasa la racit, apoi se taie pe jumatate si se umplu cu crema pe care urmeaza sa o facem.