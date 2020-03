BREAKING NEWS /// Primul deces PROVOCAT de COVID-19 în RM / Persoana avea și alte probleme de sănătate - hipertensiune de gradul doi, diabet zaharat de gradul doi

08:00

Responsabilitatea este cuvantul de ordine al zilei pentru ca Luna se alatura planetelor deja prezente in ambitiosul Capricorn. Daca ne mentinem determinarea in inimi si ne recunoastem nevoia de a face lucrurile bine, trecand la treaba serioasa, vom excela fiecare in ce are de facut. Totusi, pe seara energia se schimba,Luna trece in vizionarul si detasatul Varsator si devenim mai putin preocupati de beneficiile personale si ne indreptam atentia mai mult spre colectivitati, spre umanitate, spre alta viziune de viitor. Ideile proaspete si viziunile unice ne paveaza calea spre progres.Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Lasa-ti emotiile sa se joace cu imaginatia azi si simte-te liber sa discuti tot ce descoperi, deschis, cu altii. Nu te lasa prins prea tare de mintea rationala ca sa ajungi sa refuzi sa recunosti oricare alt punct de vedere despre o situatie noua. Pune deoparte componenta ta analitica pentru a fi in stare sa discuti o abordare si perspectiva mai intuitiva. Exerseaza acea parte a creierului tau care nu este foarte folosita de obicei de tine.Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)Ai incredere ca detii toate informatiile de care ai nevoie pentru ziua de azi. Ar trebui sa te simti chiar bine emotional vorbind. Foloseste aceasta incredere de sine ca sa obtii succes in orice faci. Distreaza-te lasandu-ti mintea sa se scalde in imaginatie ca sa ai parte de abordari noi. Taramul creativ si intuitiv te asteapta ca sa iti dea idei proaspete.Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)Te poti simti provocat emotional azi de o forta puternica care iti solicita atentia. Starea ta vigilenta in orice situatie te poate chiar zapaci. Poate chiar ai nevoie sa mai lasi lucrurile balta asa cum sunt si sa te relaxezi. Bucura-te in loc sa tot pui intrebari si savureaza pofta de a trai, miracolul de a fi viu. Cu cat te lasi mai liber si explorezi, cu atat iti va fi mai bine.Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)Tu ai oportunitatea sa faci o portie intensa de vindecare de sine azi, deci comunica mai direct cu sinele tau fara ca alti oameni sa iti distraga atentia. Fa tot ce poti ca sa te focusezi pe aspectele tale interne care nu iti dau liniste. Cheia este sa inveti cum sa recunosti si vindeci aceste subiecte in loc sa le indesi sub pres si in schimb sa te bazezi pe altii sa aiba grija de nevoile tale azi.