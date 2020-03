Salvat de pompieri într-un incendiu izbucnit la Ciocana

10:00

Polemică în privinţa coronavirusului şi expulzarea spectaculoasă a unor jurnalişti americani din China: tonul creşte între Washington şi Beijing în ciuda faptului că prioritatea mondială este lupta contra pandemiei. Corespondenţii americani în China de la publicaţiile The New York Times, The Washington Post şi Wall Street Journal au primit miercuri cu întârziere de zece zile […] Articolul 13 jurnalişti americani expulzaţi de Beijing. Trump vorbeşte de „virusul chinez”, iar China nu vrea să fie arătată cu degetul în lipsa unor probelor științifice apare prima dată în Cotidianul.