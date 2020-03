UE își închide porțile pentru cetățenii extracomunitari. Anunțul făcut de Angela Merkel

13:10

Un video în care Bil Gates declara, în 2015, că lumea nu este pregătită pentru următoarea epidemie și că milioane de oameni ar putea muri din cauza unui virus extrem de contagios, a dat naștere unor teorii ale conspirației în social-media. Invitat în cadrul unei conferințe TED Talk, în 2015, miliardarul Bill Gates a declarat că cel mai mare risc privind o catastrofă globală nu este un război, ci un virus extrem de contagios. Gates a menționat că lumea nu este pregătită pentru o eventuală epidemie la nivel mondial, deoarece nu s-au investit bani într-un sistem care să gestioneze o astfel de criză, ci s-au investit sume enorme în armament nuclear. “Cel mai mare risc în ceea ce privește o catastrofă globală nu arată așa (n.r. - imaginea unei bombe nucleare). În schimb, arată așa (n.r. - imaginea virusului gripal). Dacă ar fi ceva care să ucidă peste 10 milioane de oameni în următoarele decenii, cel mai probabil este vorba despre un virus extrem de contagios, mai degrabă decât un război. Nu rachete, ci microbi. Unul dintre motivele pentru care s-ar putea întâmpla asta, este pentru că am investit o sumă enormă în armament nuclear. Însă, am investit foarte puțin într-un sistem ce ar putea opri o epidemie. Nu suntem pregătiți pentru următoare epidemie. Haideți să ne uităm la Ebola. Sunt sigur că toți ați citit despre asta în presă și, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat, problema nu a fost că a existat un sistem care nu a funcționat bine, ci problema a fost că nu avem deloc un sistem”, spunea Bill Gates, în 2015. “The next outbreak? We’re not ready” Bill Gates Ted Talk in 2015 #coronapocolypse #coronavirus pic.twitter.com/1tz3FMw2WS— Paul ➐ (@NoGamePaul) March 15, 2020 Imaginile cu Bill Gates au devenit subiectul unei conspirații, care-l consideră vinovat pe miliardarul american pentru că ar fi creat noul coronavirus, teoria devenind virală pe Instagram, și alte rețele, unde video-ul a fost vizionat de 2,2 milioane de ori și distribuit masiv. O versiune a video-ului, postat pe contul @thefallbackup, al unui influencer mistic, așa cum se descrie, a fost repostată de zeci de conturi aparținând unor figuri publice, și alte zeci de conturi ale unor utilizatori, scrie nbcnews.com. “Bill Gates fie a prezis ori planificat epidemia de coronavirus”, se poate citi pe video-ul distribuit pe Instagram. Cedric the Entertainer a postat video-ul pe Instagram și a scris ”Deci, știau!!! Fiți atenți la Big Pharma”. “Ok, asta este înfricoșător. Se pare că cineva sau unele corporații știau că asta se va întâmpla. Concidență? Vă las pe voi să decideți” , a scris și comediantul Gary Owen. Responsabilii Instagram au anunțat că video-urile cu Bill Gates au fost trimise pentru a fi verificate. În ultimele zile, platforma și-a intesificat eforturile de a elimina informațiile false. NBC News scrie că Bill Gates a fost ținta mai multor conspirații, de la debutul epidemiei în ianuarie. Potrivit First Draft, o organizație care urmărește informațiile false din online, miliardarul a fost subiectul a cel puțin 7 teorii conspiraționale diferite. Una dintre cele mai populare dintre acestea este aceea că Gates a creat virusul ca o formă de control al populației, în timp ce altele sugerează că miliardarul va profita într-un fel de un vaccin care urmează să fie produs.