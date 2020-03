Caracteristica genetică a unei plante antice va ajuta la creșterea productivității

04:00

Idris Elba a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Actorul a făcut anunțul, luni, pe contul său oficial de Twitter. “În această dimineață am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Mă simt bine, pînă acum nu am prezentat simptome, dar de cînd am aflat, am decis să mă autoizolez", a scris artistul britanic pe Twitter. "Este ceva foarte serios. Acum este momentul să ne gîndim serios la distanțar