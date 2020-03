Opoziția critică decizia majorității PSRM-PD de a numi patru profesori de drept la Consiliul Superior al Magistraturii

03:20

Agenda internăPandemia de coronavirus paralizează, fie și temporar, R.Moldova, Europa și restul lumii. Pentru marți, 17 martie, potrivit agenției IPN, sunt programate numai două conferințe de presă, între care una virtuală:La sediul agenției de știri IPN are loc conferința, online, „Studiu de percepție și atitudini a populației privind COVID19. Prezentarea Barometrului Electoral 2020, ediția de martie”. Conferința este organizată de compania Date Inteligente SRL și se ține online din motive de securitate sanitară.Pe de altă parte, la agenția Infotag are loc o adevărată conferință de presă a Asociației patronale a subiecților comerțului interior „PROBIZ” care vrea să asigure că „Rețelele locale sunt gata să reziste la agitația de pe piața alimentară și să asigure la maximum securitatea clienților săi”. Tema este interesantă, de văzut câtă lume va participa (din motive de securitate sanitară).Agenda internațioală Începând de marți, 17 martie, Căile Ferate Române suspendă temporar circulația unor trenuri pe rute internaționale pentru combaterea răspândirii infecției cu Covid-19, potrivit unui comunicat de presă. Sunt afectate și legăturile cu R.Moldova.Între România și Republica Moldova, prin decizia comună cu Calea Ferată din Moldova se suspendă temporar circulația următoarelor trenuri prin punctul de frontieră Ungheni:· 401 Chișinău – Iași – București· 402 București – Iași – Chișinău· 1061/1062/1063/1064 Iași – Ungheni și returUltimele trenuri care vor circula sunt:· 402 București Nord (plecare astăzi, 16.03.2020, ora 19.12) – Iași – Ungheni – Chișinău.· 1061 Ungheni ( plecare mâine, 17.03.2020, ora 7.16) – IașiUniunea Europeană îşi va închide „de marţi la prânz" frontierele cu exteriorul timp de 30 de zile, iar deplasările neesenţiale vor fi interzise pe teritoriul Franţei pentru a se limita propagarea pandemiei de coronavirus, a anunţat luni seara preşedintele francez Emmanuel Macron.„Toate călătoriile între ţări neeuropene şi Uniunea Europeană vor fi suspendate timp de 30 de zile", a declarat Macron, precizând că această măsură va intra în vigoare de „marţi la amiază" (11:00 GMT).Rusia îşi va închide de miercuri, la miezul nopții, și până la 1 mai frontierele pentru cetăţenii străini, cu excepţia rezidenţilor permanenţi în ţară, a anunţat luni guvernul de la Moscova.Canada își va închide de miercuri granițele pentru toți străinii care nu sunt cetățeni canadieni sau rezidenți permanenți, a anunțat luni premierul Justin Trudeau, care a precizat că această măsură menită să atenueze răspândirea coronavirusului în Canada nu include cetățenii americani.Pentru cei care trebuie să stea închiși în casă, în carantină, în auto-izolare sau pentru că li se cere să se deplaseze cât mai puțin, cel puțin două oferte tentante: Metropolitan Opera din New York, care și-a suspendat spectacolele, a început de luni noapte să transmită gratuit, on line, spectacole renumite din ultimii 14 ani. „În aceste vremuri extraordinar de dificile, am vrea să oferim consolare iubitorilor de operă”, a spus managerul Peter Gelb, într-un comunicat. „În fiecare seară, vom oferi o diferită bijuterie din colecţia noastră din ultimii 14 ani”. Streaming-ul, de găsit pe pagina de internat a Operei din New York, este gratuit și începe în fiecare seară, la ora locală 19.30. Fiecare spectacol va fi disponibil online timp de 20 de ore. Marți noapte, „La Boheme” cu Angela Gheorghiu.La București, Biblioteca Metropolitană, care s-a închis temporar din cauza epidemiei de coronavirus, a anunțat că postează pe rețelele de socializare oficiale ale BMB concursuri, jocuri, spectacole ale Teatrului de Păpuși Licurici, recenzii de cărţi, povești digitale și recitaluri de muzică din cadrul proiectului „Opera la bibliotecă”.De asemenea, liceenii sunt invitați să se înscriere la un concurs de creaţie literară intitulat „Lumea de mâine”.