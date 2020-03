Astăzi au fost numiți noi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii . Vezi lista

11:50

„În momentul de față opoziția nu este, din păcate, unitară, în momentul de față opoziția încă nu are un lider unic recunoscut ca atare. Urgența în opoziție, cred eu, este definirea unui candidat pentru alegerile prezidențiale. Deocamdată nu am văzut acest candidat, cred că este absolut urgent, care să poată să fie concurent pentru Igor Dodon”, a declarat politologul de la Bucureşti Radu Carp, într-un interviu pentru Europa Liberă.În acelaşi interviu, Radu Carp susţine că Igor Dodon are asigurat mandatul de preşedinte, dacă partidele de dreapta vor avea mai mulţi cadidaţi.