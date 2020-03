Trecerea frontierei pe la Soroca, Vasilcău și Cosăuţi este suspendată

09:20

În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanţă în reţelele de distribuţie, în perioada 16-20 martie, se va întrerupe energia electrică pe mai multe adrese din raionul Soroca: 16 martie: or. Soroca, str. Independenței, C. Stamati, Bechir, C. Stere, A. Cozmescu, P. Rareș, V. Alecsandri, M. Sadoveanu – 13:30-17:00, or. Soroca, str. A. Mateevici 1, 3, […] Post-ul Deconectări ale energiei electrice în perioada 16-20 martie, aflați adresele apare prima dată în Observatorul de Nord.