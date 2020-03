Vaccin anti-coronavirus: CureVac, finanțată cu 80 milioane euro de Comisia Europeană. Tehnologia este considerată revoluționară și în tratarea cancerului

07:30

Luna este in Capricorn si anunta o zi destul de placuta, singura sa treaba in agenda este intalnirea cu Venus in Taur. Cu Luna si cu Venus, suntem cu relatiile pe o baza solida si ni se creeaza context fertil pentru dragoste si bani.Au fost perioade provocatoare ce au impactat si relatiile de iubire care au nevoie de reasigurare. Sa profitam de timpul petrecut acasa cu persoana draga si sa ne reintarim sentimentele care ne leaga. Luna in Capricorn si Venus in Taur pot sa ne ofere acea reasigurare de care avem azi nevoie in timp ce tin toata lumea in imbratisarea lor.Asta implica o atitudine responsabila din partea noastra, spune Capricornul, dar si ambitie ca sa ne facem treaba bine. Venus in Taur, la ea acasa, nu poate insa sta fara putin lux, fara putin rasfat si orice forma de stare de bine. Ce bine ca nu esti singur in aceste bucurii! Tuturor le plac clipele de rasfat si putem sa ne bucuram de ele astazi.