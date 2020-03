Cât ne poate costa „luxul de întârziere” la adoptarea deciziilor în situații de criză? Deputat: Trebuie să fim cu un pas înainte!

15:30

Fostul viceprim-ministru pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, astăzi, în urma remanierilor, susține că tocmai a închis aventura din zona guvernamentală, informează TRIBUNA. „A fost o perioadă în care am învățat multe și sper că am reușit să transmit experiența unui management occidental al crizelor și subiectelor gestionate pe segmentul de reintegrare. Nu am regrete și mă mândresc […]