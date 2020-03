Șefa Comisiei Europene propune restricții la „călătoriile non-esențiale în UE” pentru 30 de zile

12:30

Tv8.md citează prima reacţie a reprezentanților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) condus de fosta prim-.ministră Maia Sandu la rezultatele alegerilor parlamentare noi de la Hîncești castigate de socialistul Ştefan Gaţcan. Aceștia spun că rezultatul este unul subiectiv, dar nu-l vor contesta. „Le mulțumim tuturor oamenilor din circumscripția 38 care au mers astăzi la vot. Din păcate, în contextul actual, rezultatele alegerilor nu contează, pentru că nu au fost obținute în condiții normale și nu sunt obiective. Dacă eram la guvernare, am fi amânat aceste alegeri. Recunoaștem că am comis o greșeală că nu am cerut amânarea alegerilor, chiar dacă e clar că autoritățile nu ar fi ținut cont de părerea noastră”.Guvernul și Parlamentul trebuie să ia măsuri imediate pentru a oferi suport mediului de afaceriTot pe site-ul tv8.md apare declaraţia unor asociații de business care cer autorităţilor măsuri urgente pentru susținerea mediului de afaceri. „ COVID-19 va aduce pierderi imense economiei la nivel global, inclusiv Republicii Moldova. Recunoaștem că prioritatea Guvernului trebuie să fie sănătatea cetățenilor dar trebuie să luăm în considerație problemele grave cu care se confruntă contribuabilii –Guvernul și Parlamentul trebuie să ia măsuri imediate pentru a oferi suport mediului de afaceri”, se menționează în scrisoarea semnată de Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Asociația Femeilor Antreprenoare, Asociația Companiilor de Creație și Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement.Ziarulnational.md publica reacţia liderului Mișcării Politice „UNIREA”, Dorin Chirtoacă, el şi fost candidat la Hânceşti, apărută înainte de anunţarea de către CEC a rezultatelor. Chirtoacă nu le recunoaşte şi spune: „Desfășurarea acestor alegeri la Hâncești, în condiții de epidemie de CORONAVIRUS, de care se MOARE, este ca și cum URSS ar fi organizat alegeri la Cernobîl”.O altă ştire de pe ziarulnational.md se referă la îngrijorările primarului de Bălți, Renato Usatîi, care pretinde că în avionul cu care a revenit zilele trecute de la Londra s-ar fi aflat o persoană infectată cu COVID – 19. Usatâi afirmă că s-a autoizolat în propria casă, de unde critică autoritățile în live-uri pe FaceBook pentru felul cum reacţionează la astfel de situaţii, dar recunoaşte el însuşi că nu a fost prea precaut în contactul cu oamenii din acel avion şi îi chheamă să intre în carantină.Deschide.md reţine spusele unui ex-consilier prezidenţial din România, Cristian Hriţiuc: “Sper că Batrâncea nu va rupe cutiile de medicamente aşa cum a rupt harta României”, a spus el, după ce România a răspuns unei solicitări a Chişinăului, transmisă prin “canale diplomatice”, de a autoriza exportul de medicamente pentru nevoile instituţiilor medicale din R. Moldova, în calitate de măsură extraordinară în contextual luptei cu epidemia.Tot ce au acumulat foștii procurori anticorupție e apă de ploaieCotidianul.md citează declaraţiile de vineri dintr-o emisiune de la RTR Moldova făcute de Idor Dodon în legîtură cu Vlad Plahotniuc. Susține că pentru extrădarea lui Vlad Plahotniuc din SUA nu ar exista suficient materialul probatoriu din ce au prezent organele de drept anterior autorităților americane. că zilele trecute, a discutat cu ambasadorul SUA la Chișinău, Dereck Hogan, subiectul şi că autoritățile din SUA ar fi cerut documente suplimentare (…) Tot ce au acumulat foștii procurori anticorupție e apă de ploaie. Americanii ne-au spus că, cu acest material probatoriu nu-l condamnăm noi pe Plahotniuc”, a declarat Dodon. “Eu cred că lui îi este frică să revină în Republica Moldova. Sunt mulți dintre cei care ar vrea să stea de vorbă cu el. Sper să fie finalizate discuțiile cu organele de drept din SUA și să fie extrădat”, a mai declarant Dodon în aceeaşi emisiune. “Sandu și Năstase au pierdut încă de sâmbătă. Nu doar alegerile”. Aşa îşi întitulează un articol de opinie din cotidianul.md Alex Cozer. El explică: Vineri, pe la prânz, Andrei Năstase într-unul din numeroasele sale live-uri, îi îndemna pe cei de la Hâncești „să treacă peste toate, peste coronavirus” și să meargă la vot. Duminică noapte, la scurt timp după aflarea rezultatelor finale din circumscripția 38, cei de la PAS și-au început comunicatul de presă printr-un „mulțumim că ați ieșit la vot”. Cât de ascultate (în primul caz) și nimerite (în al doilea caz) au fost aceste mesaje o spun chiar rezultatele prezenței la vot. 14.400 de oameni au votat duminică, din peste 60 de mii înscriși în listele electorale. Prezența a fost de două ori mai mică decât la 24 februarie 2019, când au votat peste 26 de mii de oameni