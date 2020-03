(Video) Coronavirus // În Olanda s-au format cozi lungi pentru cannabis și hașiș

Cluburile din Cartierul Roşu din Amsterdam vor fi închise, precum și restaurantele, cafenelele și barurile, iar în faţa magazinelor cu marijuana s-au format cozi, întrucât Olanda a impus restricţii stricte pentru a preveni răspândirea coronavirusului, relatează Digi24.ro Guvernul a dispus închiderea tuturor restaurantelor, cafenelelor şi şcolilor până pe 6 aprilie. amsterdam announcing their closure at 6pm today of all restaurants/coffee shops... the lines to get weed lol #coronavirus #COVIDー...

