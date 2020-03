Igor Dodon face apel către politicieni: Contribuiți la salvarea țării, nu încercați să o prăbușiți!

13:15

VIDEO // Premierul prezintă ultimele măsuri luate de autorități împotriva COVID-19 You may also like Curățenia în sistemul medical continuă // Silvia Radu l-a demis pe directorul Spitalului nr.1 Atacul din Munchen // Recomandările Ministerului de Externe pentru moldoveni Guvernul în exercițiu va acorda burse de excelenţă şi nominale pentru doctoranzi ALERTĂ în sectorul Râșcani! A fost depistată o substanță radioactivă PERICULOASĂ Şoferii de microbuze ÎŞI TAIE CRACA de sub picioare! Primăria DEPR...