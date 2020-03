Posta Romana cauta asigurator RCA si CASCO pentru parcul auto, cu un buget de peste 3 mil. lei

17:00

COVID-19, care are impact asupra economiei globale si izoleaza oamenii in propriile locuinte, aduce si o revolutie silentioasa in telemedicina, arata Insurance Journal. Pe masura ce COVID-19 se raspandeste in intreaga Europa, teama de infectie si saturatia sistemelor sanitare trimit din ce in ce mai multi oameni spre consultatii medicale online.