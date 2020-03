Igor Dodon: „Apariția cazurilor cu transmitere locală ne îndeamnă să luăm măsuri mai drastice…”

10:50

Consiliul raional Ialoveni a publicat detalii cu privire la situația epidemiologică din raion în contextul răspândirii virusului de tip COVID-19, informează PROVINCIAL. Astfel, până la acest moment: persoane infectate – o persoană din satul Sociteni; contacți – 7 persoane, or. Ialoveni, sat. Costești; suspecți – 5 persoane, din localitățile or. Ialoveni, s. Malcoci, com. Ruseștii-Noi, […]