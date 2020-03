Prevederile acordului PSRM-PD: Cei 6 care vor coordona alianța și funcția cheie pe care o va obține PD după prezidențiale

11:20

Candidata PAS în cadrul alegerilor repetate din circumscripția Hîncești, Olesea Stamate, susține că nu regretă implicarea sa în scrutinul de duminică, în care s-a plasat pe poziția secundă. „În ultimele două luni am mers din localitate în localitate și am vorbit cu mii de oameni. Nu exagerez. Peste zece mii de oameni. Am intrat în […] Articolul Mesajul Olesei Stamate după înfrângerea de la Hîncești apare prima dată în Cotidianul.