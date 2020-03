Chișinău împotriva Covid-19: Primăria a creat o celulă de criză și o platformă de voluntariat

12:20

PE SCURT Primul caz confirmat de infectare prin Coronavirus de tip nou în Republica Moldova. Este vorba despre o femeie, revenită din Italia, în vârstă de 48 ani. Femeia s-a îmbolnăvit în Italia, încă pe 28 februarie, ulterior s-a adresat în stare agravată la medicii de acolo. Cu toate acestea, a luat decizia de a […]