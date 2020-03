Încep primele teste pentru vaccinul împotriva coronavirusului: Avertismentele experților

Primii participanți la testare vor fi primi vaccinul experimental, astăzi, pentru a se verifica eventuale efecte adverse – aceștia nu vor fi infectați cu noul coronavirus, notează The Independent care citează Associated Press. Potrivit sursei citate, experimentul este finanțat de Institutul Național de Sănătate și va avea loc în Seattle. Pentru început, vor fi testați […] The post Încep primele teste pentru vaccinul împotriva coronavirusului: Avertismentele experților appeared first on Emedicina.

