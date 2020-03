Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 16 MARTIE 2020. Mercur revine în Pești!

Astazi este ziua in care Mercur, planeta comunicarii si gandirii, revine in zodia Pesti dupa ce a fost retrograd in aceasta zodie apoi in Varsator, a iesit din retrograd in Varsator unde a mai stat o saptamana si acum revine in Pesti in miscarea sa directa. Desi Mercur capata viteza mai mare, ne putem astepta la unele neintelegeri si erori de comunicare pentru ca inca este in etapa post-retrograda.In ultimele sase saptamani, Mercur a tot mers inainte si inapoi intre aceste doua zodii si noi ne-am simtit deseori confuzi si rataciti in spatiu.Insa de acum, gata. Mercur merge dinamic tot inainte. Comunicarea ultimelor sase saptamani ne-a luat prin surprindere si a contribuit la schimbarea unui mod de a gandi. Dar incet incet ne obisnuim cu ideea si ne ajustam abordarea mentala. Pana la final de luna, cu totii vom parcurge aceste schimbari sustinute de Mercur.Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Mergi inainte cu planurile tale pentru astazi. Emotii puternice pot aparea care sa te abata de la calea ta insa daca ai un plan concret la care sa revii, vei reveni si te vei recentra. Daca poti sa delegi sarcini celor cu care lucrezi, e foarte bine. Vei fi uimit cat de bine iti vei organiza timpul daca te tii strict de treaba ta si nu apleci urechea si emotia spre curentul colectiv haotic.

