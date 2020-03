Socialiștii câștigă la Hîncești

19:20

PAS nu va susţine candidatul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr în campania electorală pentru prezidenţialele din toamna acestui an. Declarația aparține Maiei Sandu, deși în vara anului 2019 a făcut o înțelegere cu Andrei Năstase în acest sens. Potrivit înţelegerii din 2019, Andrei Năstase prelua Ministerul Afacerilor Interne, PPDA acorda susţinere Maiei Sandu pentru fotoliul de prim-ministru pentru ca în cele din urmă PAS să-l susţină pe Năstase în alegerile care urmează să aibă loc în toamnă. „Am discutat despre acest lucru, l-am fi susţinut dacă avea şanse mari. Acum ne place, nu ne place, alegerile de la Chişinău ne-au arătat că aceste şanse nu sunt foarte mari. Din acest considerent, PAS se gândeşte şi va lua o decizie în privinţa unui candidat care are şanse să câştige, pentru că e important să câştige alegerile împotriva lui Igor Dodon", a declarat Maia Sandu în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV. Andrei Năstase spune că formaţiunea pe care o conduce a venit în faţa a patru partide politice cu un proiect politic de ţară, însă acesta a eşuat, fapt pentru care PPDA a înaintat propriul candidat. „În urma alegerilor locale, PPDA, în continuarea dezideratelor pe care le- a promovat, a vorbit despre un candidat comun. De această dată, având în vedere exerciţiul din 2016, am propus un candida apolitic, apartinic. PPDA a venit cu un proiect care însemna să ne unim în jurul unor principii, a unui proiect de ţară în care centrul să-l ocupe cetăţeanul, nu un partid politic, lider politic. În momentul în care exerciţiul pe care l-am propus noi şi care ne asigura şanse în plus a eşuat, noi am venit cu această propunere. PPDA are un candidat, va munci pentru ca alegerile viitoare să fie câştigate. Noi nu ne batem pentru accederea în turul doi, noi ne batem pentru debarcarea lui Igor Dodon de la putere", a menţionat Andrei Năstase.