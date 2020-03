Ce „șanse” ai să mori de la COVID-19 în funcție de vârstă

17:20

Cu siguranta ai auzit despre Coronavirus, cu exceptia faptului daca te-ai ascuns sub o piatra si ai avut urechile acoperite. Daca privim cautarile in Google pentru “coronavirus” exista peste 4 bilioane de rezultate, in comparatie cu “raceala” care are mai putin de 0,5 bilioane de rezultate.Analizand dupa interesul urias pe acest subiectul il genereaza, Coronavirus este fara indoiala una din temele cele mai importante ale anului, daca nu chiar a decadei.Aceasta nu inseamna ca virusul va avea efecte catastrofale, ci ca relevanta sa este cea care conteaza.Nu atat severitatea efectelor sale este ampla cat interesul urias asupra subiectului. Exista, de exemplu, imbolnaviri sau decese din multe alte cauze sau alte subiecte de o importanta majora asupra vietii si in numar mult mai mare dar nu exista nici o infima parte de mediatizare si interes asa cum exista pentru coronavirus. Asistam, asadar, la un real fenomen nu doar in sanatate ci si in comunicarea si propagarea de informatie. Acest fenomen este amplu raportat de media la nivel mondial si genereaza frica si panica la nivel colectiv. Pentru foarte multi oameni, este pentru prima data de cand exista cand asista la asa ceva.Fiind vorba de un eveniment global de o asemenea amploare, specialistii astrologi mondiali au analizat influentele si predictiile planetelor pe aceasta tema.