Cadrele didactice nu vor merge în instituțiile de învățământ, dar vor munci la domiciliu

Primăvara timpurie din acest an se lasă cu surprize, or, la mijloc de martie meteorologii prognozează îngheţuri nocturne până la 6 grade Celsius sub zero. Cel mai frig va fi duminică, 15 martie, valorile termice oscilând între 3-8 grade Celsius, ziua, şi până la minus 4 grade noaptea. Şi mai frig va fi în noaptea de duminică spre luni, 16 martie, când gerul va pune stăpânire pe toate regiunile ţării, încadrându-se între minus 6-4 grade Celsius.„Îngheţurile de primăvară prezintă pericol în primul rând pentru pomicultură şi mai puţin pentru culturile de câmp. Riscurile sunt minimale, mai ales dacă agricultorii respectă tehnologiile şi termenele de însămânţare, şi numai în cazurile rare, când îngheţurile apar foarte târziu, culturile de câmp sunt afectate într-o proporţie însemnată”, au comunicat surse de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM).