ANALIZĂ /// Experții britanici consideră că măsurile draconice luate prea devreme nu vor ajuta la combaterea COVID-19 (REUTERS)

Luna este in optimistul Sagetator astazi care ne indeamna sa ne mentinem asteptarile sus, sa credem in bine, indiferent cata panica este in unele parti din tara sau lume. Intotdeauna, dar intotdeauna rasare Soarele dupa ploaie, ca sa nu mai vorbim ca el ne lumineaza si dupa nori, asigurandu-ne viata. Sa ne conectam imaginar la lumina sa, sa ne incarcam de lumina, sa radiem lumina in mod responsabil in jur, nu frica, nu panica, nu zvonuri, nu lipsa de credinta. Mercur nu mai e in retrograd de cateva zile si de maine va reveni in miscare directa in Pesti.Curand vei avea o noua sansa de a revizita toate complicatiile si dificultatile care te-au confuzat in luna februarie cand Mercur a fost trei saptamani in Pesti, dar nu azi. Azi poti sa iti formulezi un plan frumos de viitor. Exista speranta la orizont cu Luna in Sagetator!Ia-o usurel, fii bland cu tine, nu pune presiune pe tine, pe ceilalti. Nu cere prea mult. Manifesta iubire blanda, fii intelept. Nu esti singur. Ai nevoie de odihna, cu totii avem. Sa profitam de ziua de azi ca sa ne incarcam bateriile.