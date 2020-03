Iohannis: Am decis să decretez stare de urgenţă de săptămâna viitoare

07:50

Marte este in sextil cu Neptun, Soarele este in sextil cu Pluto si se anunta unul din cele mai dinamice si decisive weekenduri. Si Chiron in Berbec, vindecatorul ranilor noastre sufletesti, este in cuadratura cu punctele de eclipsa, cu Nodurile Lunare, deci este timpul sa facem pasi importanti spre vindecare. Putem vorbi de vindecarea unei rani fizice sau a uneia emotionale. Luna se muta din Scorpion in Sagetator de acolo ajutandu-ne in acest proces delicat. Sa avem incredere, Soarele si Marte ne tin spatele si ne ajuta sa facem ceva in legatura cu acel ghimpe ce ne sta de ceva timp in coasta.Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Este nevoie sa ai grija de tine cu atentie si delicatete azi ca sa eviti sa faci greseli sau sa cazi in capcane ce apar din cauza unor circumstante independente de vointa ta. Lucrul bun este ca ai un nivel ridicat de energie atat in gand cat si in fapta azi iar asta te va proteja sa iei decizii eronate si in defavoarea ta. Fii deschis la discutii in viata personala si incearca sa eviti tensiuni nedorite.