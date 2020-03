Igor Dodon a inspectat punctul de trecere Leușeni, pentru a afla situația legată de COVID-19

13:40

Parlamentarul spune că liderul PPDA, Andrei Năstase, este un mort, care trebuie „dat în groapă”. Sambris susține că mesajul a fost scris de Bolea pe chatul PAS, după ce Andrei Năstase a pierdut la alegerile locale din Chișinău. Replica din partea Sambris a venit după ce deputatul PAS Radu Marian s-a plâns într-o postare pe Facebook că PPDA îi atacă și face jocul socialiștilor. “În ultimele zile am observat o ostilitate neobișnuită venită din partea activiștilor și fruntașilor Platformei DA! Eu am avut parte de insulte venite în din partea membrilor DA pe online, iar ieri, o colegă deputată de la partenerii de Bloc a decis că e o idee bună să facă un scandal monstru în plen Parlamentului, în direct, despre faptul că am copiat o lege din România”, a scris Marian.