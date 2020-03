Ion Ceban: Mâine transportul public în capitală va fi sistat

10:50

„Nu mi-e frică de nimeni, dar este adevărat că încă am pază de stat. Este prevederea legală și sfatul unor parteneri, inclusiv, dacă vreți, de la nivel internațional”, a spus Sandu la TV8.Potrivit Maiei Sandu, este vorba despre trei persoane care asigură, pe rând, paza. Legea care asigură paza de corp foștilor premieri a fost modificată în 2016, la propunerea deputaților liberali. Până atunci, de pază de corp beneficiau doar foștii șefi de stat și ex-președinții de Parlament. Articolul prevede însă că premierul trebuie să exercite mandatul său cel puțin un an. Sandu a fost premier mai puțin de un an, în perioada iunie-noiembrie 2019. Responsabili de la PAS au precizat că Maia Sandu nu a solicitat pază de corp, dar au făcut trimitere la o Hotărâre a Guvernului din 2018. Aceasta stabilește că toți premierii beneficiază de pază de stat un an după expirarea mandatului.