Pieţele din oraşul Bălţi au intrat într-un regim special de lucru

06:00

Turmericul este un condiment care nu ar trebui să-ți lipsească din casă, pentru că are o mulțime de beneficii pentru sănătate. Acest condiment are o mulțime de întrebuințări în bucătărie și poate fi folosit și în tratamentele naturale alternative. O mulțime de oameni beau apă caldă dimineața cu lămâie, pentru că are efecte benefice asupra organismului. Dar te-ai gândit ...