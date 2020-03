Anatol Bivol – FERICIT: „Am devenit bunel a patra oară”

15:10

Interpreta Olga Verbiţchi îşi face studiile în România, dar şi munceşte pentru scoate piese noi, însă dezvăluie că îi este greu „să delimiteze facultatea de cariera muzicală”, informează SHOK.md. „Da. Am avut o mică pauză, plus chiar mi-e foarte greu să delimitez facultatea cu cariera muzicală. Dar, am vacanţă şi o să mă apuc de […]