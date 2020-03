Coronavirus in lume: Trump a declarat stare de urgenta, in timp ce China a avut cel mai mic numar de cazuri din ianuarie / Australia a ramas in unele parti ale tarii fara kituri de testare

Coronavirus in lume: Trump a declarat stare de urgenta, in timp ce China a avut cel mai mic numar de cazuri din ianuarie / Australia a ramas in unele parti ale tarii fara kituri de testare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md