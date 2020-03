Un bebeluș născut zilele trecute este cel mai tânăr pacient cu coronavirus din lume

16:10

Președintele român Klaus Iohannis l-a desemnat, din nou, pe Ludovic Orban pentru funcția de premier. Votul urmează să fie dat mâine, printr-o procedură specială. „Având în vedere situația specială am decis și am făcut aceste consultări sub formă de teleconferință. Am discutat cu tote partidele și pot să trag câteva concluzii. Prima, toate discuțiile au […] Articolul Ludovic Orban a fost desemnat, din nou, la funcția de premier al României apare prima dată în Cotidianul.