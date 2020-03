Un purtător de cuvânt al guvernului chinez sugerează că virusul din Wuhan ar fi putut fi adus de armata SUA

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei a sugerat joi că armata americană ar fi putut aduce coronavirusul în oraşul chinez Wuhan, care a fost cel mai puternic lovit de boală, amplificând războiul declaraţiilor cu Washingtonul. China a fost extrem de deranjată de comentariile oficialilor americani care au acuzat Beijingul că a reacţionat prea încet împotriva virusului, care a fost detectat pentru prima dată la Wuhan anul trecut, şi că nu a fost suficient de transparent. Miercuri, consilierul de securitate naţională de la Casa Albă, Robert O’Brien, a spus că reacţia Chinei la situaţia de urgenţă declanşată de coronavirus a făcut foarte probabil ca lumea să piardă două luni, timp în care s-ar fi putut pregăti pentru răspândirea virusului. Într-o postare dură, scrisă în engleză pe contul său verificat de Twitter, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Zhao Lijian, a spus că SUA sunt cele lipsite de transparenţă. “Când a apărut pacientul zero în SUA? Câte persoane sunt infectate? Care sunt spitalele? Poate că armata SUA a adus epidemia la Wuhan. Fiţi transparenţi! Faceţi-vă publice datele! SUA ne datorează o explicaţie”, a scris Zhao Lijian, relatează Reuters, conform Agerpres. 2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020 Acest purtător de cuvânt al diplomaţiei chineze, utilizator activ şi deseori combativ de Twitter, nu a oferit nicio dovadă în sprijinul sugerării că armata SUA ar fi de vină pentru izbucnirea bolii în China. Anterior joi, un alt purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Geng Shuang, i-a criticat pe oficialii americani pentru “comentarii imorale şi iresponsabile” prin care acuzau că reacţia Beijingului la coronavirus ar fi de vină pentru înrăutăţirea impactului global al pandemiei. Eforturile Chinei de a încetini răspândirea virusului au lăsat timp restului lumii pentru a se pregăti împotriva epidemiei, a susţinut Geng Shuang. “Dorim ca unii responsabili din SUA să-şi concentreze acum energia pentru a răspunde virusului şi a promova cooperarea, nu pe a da vina pe China”, a afirmat el. Coronavirusul a apărut în decembrie în oraşul Wuhan din centrul Chinei şi în provincia din care acesta face parte, Hubei, unde s-au înregistrat circa două treimi dintre cazurile de până acum la nivel mondial. În ultimele săptămâni însă, marea majoritate a cazurilor noi au fost confirmate în afara Chinei. Autorităţile chineze consideră că prin măsurile luate în ianuarie şi februarie, inclusiv închiderea aproape totală a provinciei Hubei, au fost prevenite noi focare de amploarea celui din Wuhan şi s-a încetinit răspândirea sa în străinătate. “Din nefericire, în loc să recurgă la cele mai bune practici, acest focar din Wuhan a fost ţinut secret”, a afirmat Robert O’Brien miercuri. “Aceasta a costat probabil comunitatea mondială o întârziere de două luni”, timp în care “am fi putut limita dramatic atât ceea ce s-a întâmplat în China, cât şi ceea ce se întâmplă acum în toată lumea”, a fost de părere consilierul Casei Albe.

