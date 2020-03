Un nou test de coronavirus care oferă rezultatul în doar trei ore și jumătate, autorizat în SUA

16:00

„Având în vedere situația specială am decis și am făcut aceste consultări sub formă de teleconferință. Am discutat cu tote partidele și pot să trag câteva concluzii. Prima, toate discuțiile au fost foarte bune, foarte constructive. Toate abordările au fost consistente, mature și constructive. Toată lumea a înțeles că suntem într-o situație de criză în care nu e loc de răfuieli politice, e nevoie de soluții și asta foarte urgent. În cadrul acestor consultări am primit o singură propunere. Avem în...