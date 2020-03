Anglia și Franța suspendă toate meciurile de fotbal

14:40

Ministrul australian de Interne, Peter Dutton, a anunţat pe Twitter că a fost diagnosticat cu coronavirus, informează The Guardian. În această dimineaţă m-am trezit cu febră şi dureri în gât. Am contactat imediat Departamentul de Sănătate din Queensland şi am fost testat pentru Covid-19. Testul a fost pozitiv”, a anunţat Dutton, potrivit Mediafax. „Mă simt […] Articolul Ministrul australian de Interne a anunţat că are coronavirus apare prima dată în Cotidianul.