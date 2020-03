Reprezentant OMS: Nu vă aşteptaţi ca restricţiile de călătorie să învingă coronavirusul. Aş paria pe descoperirea cazurilor, izolare şi testare

10:10

Un medic dintr-un spital italian avertizează ţările care nu iau în serios pandemia şi oamenii care cred că totul va trece de la sine că răul abia acum urmează. „Asta am făcut noi, în Italia. Economia şi-a continuat drumul, am arătat cu degetul spre China şi am îndemnat turiştii să continue să călătorească. Iar cei […] Articolul Avertismentul unui medic italian: Încă așteptăm vârful epidemiei apare prima dată în Cotidianul.