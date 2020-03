(România) Coronavirus // Iohannis se consultă cu partidele prin teleconferinţă în vederea desemnării premierului

10:30

Coronavirusul a lovit Italia atat de tare, incat guvernul a anuntat carantina la nivel national. Aproximativ 12.000 persoane sunt infectate pana in acest moment si peste 800 au decedat. Pornhub sare in sprijinul cetatenilor italieni pentru a-i impiedica pe acestia sa isi paraseasca casele. Cu totii vor primi abonamente premium in intregime gratuite.