Trenul Chișinău – Iași își sistează temporar circulația; Care este motivul

„Este clar că un guvern minoritar, fără susținerea unei majorități parlamentare, nu poate continua să existe. Am avut două scenarii, ori creăm o majoritate, fără a atrage deputați din alte partide, ori mergem la anticipate. Alegerile anticipate însă ar genera un haos și mai mare, plus noi cheltuieli de 80 de milioane de lei din buget. Nu ne-a rămas decât să facem o coaliție cu democrații. Dar nu vom ceda guvernarea așa cum am făcut cu Blocul ACUM. Premier rămâne Ion Chicu și speaker Zinaida Grec...