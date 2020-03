Moldova va implementa un proiect în domeniul managementului produselor secundare de origine animalieră

13:30

Avantajele sistemului de producție Clearfield Plus Sistemul de producţie Clearfield Plus pentru floarea-soarelui aduce cultivatorilor avantaje importante, dintre care amintim: Control robust și de încredere al buruienilor; Toleranța excelentă la erbicid; Hibrizi de ultimă generație pentru producții ridicate; Flexibilitate în utilizare. Sistemul Clearfield Plus este cel mai nou sistem de producție de la BASF care […]