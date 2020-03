Astăzi în Moldova și în lume

10:20

Ofensiva noului coronavirus aduce în Republica Moldova o neliniște în plus - cea pericolului de discriminare și de persecutare a celor care, îmbolnăvindu-se, se pot pomeni fără drepturi, stigmatizați și blamați de societate. Un test, de fapt, pe care trebuie să-l treacă atât guvernanții, cât și societatea în general. Semne bune, proaste în acest sens? O convorbire la această temă – peste câteva minute - cu directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului, Vanu Jereghi. Europa Liberă: Așadar, ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a deplâns discriminarea și persecuția la care este supus un tânăr infectat cu noul coronavirus. Revenit din Italia, cu ruta de tristă faimă deja Milano – Chișinău, tânărul a ajuns „în culmea disperării” din cauza modului în care este tratat de comunitate, a spus ministrul, care a îndemnat cetățenii să fie „înțelegători” și să nu se dedea la acte de încălcare a drepturilor omului. Îndemnul vine, însă, după ce și premierul Chicu, și președintele Dodon au fost criticați pentru faptul că, îndreptând degetul acuzator spre victimele numite „iresponsabile”, au încurajat o atitudine de ură și stigmatizare... Cum vedeți Dvs. această situație din perspectiva a toate câte se întâmplă? Vanu Jereghi: „Noi în genere suntem o societate mai puțin tolerantă și avem probleme destul de mari la capitolul discriminării sau tolerării a semenilor săi și cazul dat, cred eu, este doar un exemplu și nu atragem atenție în fiecare zi la o mulțime de cazuri de discriminare sau netoleranță a tot ceea ce se întâmplă la noi în societate. Avem și o lege destul de bună, un mecanism care ar proteja discriminarea populației. Este tot mai solicitat acest mecanism, aici vorbesc despre mecanismul instituției care constată discriminarea. Însă cu cât mai multe cazuri sunt, cu atât mai multe cazuri merg la instanța de judecată cei care sunt condamnați de acest mecanism și instanțele de judecată foarte multe ori anulează aceste decizii și este o problemă în societate. Eu cred că aici ar trebui mai mult să lucrăm cu societatea, cu educarea societății, pentru a exclude discriminarea în genere din societatea noastră.” Europa Liberă: Dar cum se explică acest lucru? Că iată nu are continuitate, nu se întâmplă nimic, în ciuda unei legislații pertinente, acceptabile... Vanu Jereghi: „Noi avem o democrație destul de tânără, avem o neînțelegere a respectării drepturilor omului în societatea noastră și în cazul acesta avem destul de multe decizii de condamnare a instituțiilor internaționale care vin cu recomandări față de Republica Moldova în sens critic și ne spun ce ar trebui să întreprindem în acest sens. Sigur că aici ar trebui să lucrăm nu la capitolul condamnării, dar la capitolul educării societății și aici când vorbesc despre educare, vorbesc că de pe băncile școlii ar trebui să educăm cetățenii Republicii Moldova, ce înseamnă discriminarea și ce n-ar trebui să întreprindem toți noi pentru a evita astfel de cazuri, că într-o bună zi ne putem trezi toți noi în așa o situație cum s-a aflat acest tânăr despre care vorbim acum.” Europa Liberă: Președintele Igor Dodon a replicat ferm criticilor, spunând că nu a încălcat nicio lege și că în general nu are ce-și reproșa pentru faptul de a fi divulgat identitatea doamnei bolnave... Să fie așa? Orice date cu caracter medical sunt confidențialeVanu Jereghi: „Orice date cu caracter medical sunt confidențiale și sunt confidențiale atâta timp cât nu permit eu în calitate de pacient sau de cetățean să le divulge medicul meu. Datele acestei persoane au fost divulgate public, la toate posturile TV am putut auzi numele acestei persoane, cu atât mai mult că am văzut și alte cazuri când au fost divulgate astfel de nume a persoanelor care sunt posibil infectate cu acest coronavirus. La fel vreau să spun că cea mai mare parte din responsabilitate o duce medicul care a furnizat această informație. Și aici trebuie să vorbim și despre încrederea în medici. Atâta timp cât medicul divulgă date cu caracter personal sau medical, nu va exista niciodată o încredere în medicină și în cazul cetățenilor Republicii Moldova care vor merge la medic, ei nu vor furniza anumite informații acestui medic cu teama să nu fie divulgat numele lor, ca ei să nu fie discriminați pe viitor și în acest caz putem să ne trezim cu o problemă foarte mare, că nu vor fi tratate aceste persoane și că vor avea probleme de sănătate destul de majore.” Europa Liberă: Așa cum ați spus chiar Dvs., președintele Dodon nici nu ar fi trebuit să știe acest nume... Vanu Jereghi: „Sigur. Deci nu are ce un președinte să cunoască diagnoza unui pacient X sau Y, cu atât mai mult să furnizeze numele. Cei care înțeleg gravitatea acestui caz, doamna, în primul rând, al cărui nume a fost divulgat, poate fi discriminată și va fi cu siguranță de către vecini, rude, societate în genere...” Europa Liberă: Ce are la îndemână în acest caz doamna respectivă? Cum poate înfrunta o astfel de atitudine din partea unui înalt demnitar? Există contravenții și răspundere penală pentru divulgarea datelor cu caracter personalVanu Jereghi: „Avem o lege foarte bună cu privire la egalitate și ar putea să o folosească. La fel, există contravenții și răspundere penală pentru divulgarea datelor cu caracter personal și datelor cu caracter medical și doamna ar trebui să meargă în instanță sau să se adreseze autorităților, ca acest caz să fie condamnabil de către autorități, plus nu prea cred în ziua de azi că această doamnă va merge în instanță, atâta timp cât are nevoie de medici, că trebuie să depună plângere pe medicii cu care a fost în contact și care au știut absolut toată istoria ei medicală sau toate diagnozele care au fost furnizate de președinte. Atâta timp cât nu se tratează această doamnă, nu cred că va merge să depună plângere contra medicului care a divulgat această informație.” Europa Liberă: Reacția umană la epidemiile de boli infecțioase a fost dintotdeauna și una de respingere a celor care până la urmă erau considerați țapi ispășitori pentru nenorocirile abătute peste țară, comunitate... Vedem deja unele semne în acest sens și în R. Moldova, deși lucrurile n-au luat încă o turnură dramatică, ca să folosim acest cuvânt... Ați menționat de educație, dar e vorba de termen lung. Există vreun remediu împotriva discriminării, prigonirii, nesocotirii aici și acum? Vanu Jereghi: „Aici și acum statul ar trebui să întreprindă diferite măsuri informative, ce-ar trebui să întreprindă fiecare autoritate, cum ar trebui să respecte doar ceea ce este consimțit în legislația națională la ziua de azi, să atragă atenția medicilor care sunt în primul contact cu persoanele ce s-ar întâmplă sau ce consecințe ar putea surveni în cazul în care ar furniza astfel de informații altor persoane. Sigur că este o problemă a societății, tot noi ca cetățenii Republicii Moldova ne facem griji ce s-ar întâmpla cu noi în fiecare zi, mai sunt oare cazuri, deci este o problemă destul de majoră în societate unde e liniște. Dar nu trebuie să uităm despre respectarea drepturilor omului, despre respectul fiecărui individ în parte, să respectăm tot ce avem din punct de vedere a nediscriminării, pentru a nu ne trezi cu o situație mult mai gravă sau cu niște judecăți ale unor persoane care pur și simplu au venit dintr-o țară sau au comunicat cu cineva și tot așa.” Europa Liberă: În ce mod s-ar putea asigura, pe de o parte, măsurile drastice necesare pentru prevenirea răspândirii COVID-19, iar pe de alta o conduită socială responsabilă a cetățenilor cu drepturi neștirbite? Vanu Jereghi: „Mă amuză uneori acest declarații a demnitarilor. Atâta timp cât n-au făcut anumiți pași pentru a educa societatea, pentru a interveni ca acest cazuri să nu se întâmple, uneori nu cred că un demnitar de stat ar putea pune pe seama cetățeanului absolut toată responsabilitatea, atâta timp cât este el responsabil și a fost ales, numit în acea funcție ca să slujească întreg poporul. Trebuie să înțelegem că populația are un grad diferit de educare, un grad diferit de înțelegere a situației, de percepere a situației și aici ar trebui să depună maxim efort ca această informație sau acțiunile de prevenire să ajungă la urechile fiecărui cetățean, indiferent dacă este aici, în capitală sau este 200-300 km de capitală, într-o localitate uitată de autorități, nu există nici școală, nici drum, și aici ar trebui să lucrăm și demnitarii noștri ar trebui să fie foarte responsabili pentru că nu toți sunt atât de responsabili ca ei.”Europa Liberă: Ce lipsește în această interacțiune dintre guvernanți și cetățeni în momentele acestea de tensiune? Cred că trebuia să începem informarea sau acțiunile de prevenție cu mult timp înainteVanu Jereghi: „De fapt, cred că am ajuns la un maxim și acum există foarte multe acțiuni din partea guvernului, a autorităților, văd că toți suntem într-o panică... Nu sunt medic, dar înțelegerea mea ca simplu cetățean este că cred că trebuia să începem informarea sau acțiunile de prevenție cu mult timp înainte, când auzeam că în alte țări destul de departe de Republica Moldova există o problemă. Înțelegerea mea ca cetățean era foarte clară că această nevoie poate ajunge și în Republica Moldova. Și atunci nu am văzut absolut nicio activitate sau acțiune concretă din partea guvernului, atâta că doar vedeam știri că în alte părți se întâmplă și guvernele întreprind măsuri foarte drastice, la noi era o liniște totală.”Europa Liberă: Există totuși vreo modalitate de a sancționa demnitarii care sub pretextul unor măsuri ferme de soluționare a problemei oferă ca și cum cetățenilor, mulți dintre care suferă de anumite prejudecăți, oferă un fel de camerton a urii, ca și cum ar inspira o atitudine de respingere, de izgonire a celora pe care acești oficiali îi consideră vinovați, responsabili de venirea acestui virus în Republica Moldova? Vanu Jereghi: „Vorbim despre caz la caz. Dar în genere, trebuie să lucrăm pe segmentul educării. La fel, cea mai mare pedeapsă pentru anumiți guvernanți care provoacă societatea la astfel de situații la care v-ați referit Dvs., cea mai mare sancțiune este votul meu ca cetățean atunci când voi alege.”