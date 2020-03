George Simion: Va veni o vreme când veți putea arăta că și voi contați

19:10

Vineri 13 este o zi considerata cu ghinion in multa lume. Se considera ca superstitia a plecat de la ziua in care s-a arestat majoritatea cavalerilor templieri (inclusiv Marele Maestru), la ordinal Regelui Filip al IV-lea al Frantei (vineri 13 octombrie 1307).O alta interpretare a acestei superstitii pleaca din Noul Testament si are legatura cu ziua in care a fost crucificat Iisus Hristos, iar 13 este considerat numar cu ghionion pentru ca este asociat cu Cina cea de Taina si tradarea lui Iisus.