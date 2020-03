"Personele aflate in carantina la domiciliu trebuie sunate cel putin de doua ori pe zi pentru a monitoriza starea acestora" . O spune fostul ministru al Sanatatii, Ala Nemerenco, in cadrul emisiunii In PROfunzime

"Personele aflate in carantina la domiciliu trebuie sunate cel putin de doua ori pe zi pentru a monitoriza starea acestora" . O spune fostul ministru al Sanatatii, Ala Nemerenco, in cadrul emisiunii In PROfunzime

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md