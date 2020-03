Opinie: „Putin vrea să tensioneze relațiile dintre R. Moldova și România, să marginalizeze sau să dea la o parte Bucureștiul”

22:10

„Orice ar face actuala conducere de la Chișinău, nu cred că vreun alt stat al UE poate avea vreo relație atât de specială cum o are România cu R. Moldova”. De această părere este expertul Ion Tăbârță, care a comentat parteneriatul strategic dintre R. Moldova și Ungaria, anunțat în cadrul vizitei premierului maghiar Viktor Orban la Chișinău. Astfel, expertul atrage atenția că anunțarea acestui parteneriat strategic cu Ungaria nu trebuie să fie în detrimentul Parteneriatului strategic cu România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. „Principalul e ca acest parteneriat strategic să vină să dezvolte relațiile economice, comerciale și de integrare europeană, cum s-a declarat, ale R. Moldova cu statele UE. Instituțiile democratice din Ungaria sunt destul de tari și rezistente și odată cu plecarea lui Viktor Orban de la cârma statului maghiar, Ungaria va reveni pe făgașul democrației. Iar acest parteneriat să vină să dezvolte aceste relații nu să le substituie, în detrimentul relațiilor R. Moldova cu România, pe fonul reticenței la nivel de conducere politică dintre Chișinău și București. Orice ar face conducerea R. Moldova, nu cred că vreun alt stat al UE poate avea vreo relație atât de specială cum o are România cu R. Moldova”, a subliniat Ion Tăbârță pentru Radio Chișinău. Totodată, Ion Tăbârță a specificat că vizita premierului maghiar Viktor Orban la Chișinău are și o conotație geopolitică, în contextul în care conducerea Ungariei are anumite probleme în cadrul Uniunii Europene din cauza unor derapaje antidemocratice și, pe de altă parte, al apropierii dintre Budapesta și Moscova. Articolul Opinie: Relația cea mai specială din Europa, cea dintre România și Republica Moldova apare prima dată în InfoPrut.