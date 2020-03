Rusia nu mai dă semne că ar acorda vreun credit R. Moldova

Anatol Usatîi, ministrul Economiei și Infrastructurii, a declarat că autoritățile de la Chișinău încă nu au obținut un răspuns din partea Rusiei privind acordarea unui credit de câteva sute de milioane de dolari. În acest sens, spune șeful MEI, există posibilitatea ca proiectele de modernizare a infrastructurii, inclusiv de reparare a drumurilor, așa și să nu fie realizate, iar licitațiile - anulate. Referitor la creditul promis Chișinăului, care nu se regăsește în Bugetul de stat al Rusiei pentru 2020, ministrul Economiei a precizat că încă nu există un răspuns definitiv în acest sens de la Moscova. „Da, noi contăm pe aceste surse financiare din Federația Rusă, dar pentru care încă nu am primit un răspuns definitiv. În cazul în care nu vor fi accesibile, atunci nu vom avea altă posibilitatea decât să respectăm cu strictețe prevederile legii, vorbim de anularea licitației și toate consecințele care sunt”, a spus ministrul, potrivit deschide.md. Anatol Usatîi a mai adăugat că în total, pentru construcția drumurilor în acest an au fost alocate cu 1 miliard de lei mai mult decât în anul 2019. „Mai avem și negocieri cu BEI și Banca Mondială pentru a continua lucrările. Întradevăr este o problemă dacă Rusia nu va acorda creditul, dar înainte de a veni în Parlament am primit asigurări de la Ministerul de Finanțe că nu sunt riscuri ca banii să nu fie acordați”, a precizat Usatîi. Amintim că, Igor Dodon, președintele pro-rus de la Chișinău, a declarat că Rusia este pregătită să ofere Republicii Moldova un credit în valoare de 500 de milioane de dolari pentru infrastructură, iar în 2020 Chișinăul ar putea beneficia de 300 de milioane de dolari din această sumă. După care, premierul Ion Chicu a anunțat că rușii ne vor credita cu o dobândă de 2%, ceea ce constituie o rată mai mare decât împrumuturile oferite țării noastre de partenerii occidentali. Totodată prim-ministrul de la Chișinău a dat de înțeles în repetate rânduri că statul nu are mare nevoie de asistența macrofinanciară a Uniunii Europene. Articolul Rusia nu mai dă semne că ar acorda vreun credit R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de InfoPrut