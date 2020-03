Pandemie de coronavirus. Avertismentul OMS pentru ţările care nu iau măsuri

16:10

Consultul ginecologic nu este cea mai plăcută experienţă din lume. Însă efectuat măcar o dată la 2 ani, obiceiul îţi poate salva chiar viaţa. Iată câteva dintre cele mai des întâlnite probleme pentru care apelează femeile la medicul ginecolog! Este foarte important să ai o relaţie sinceră cu ginecologul şi să-i prezinţi toate detaliile unei […] The post Cele mai stânjenitoare întrebări la ginecolog plus răspunsuri appeared first on Emedicina.